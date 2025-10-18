Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers a Pontedera per restare in alto

Skywalkers torna sul parquet, questa volta in trasferta, a Pontedera, dove affronterà la BNV Juve Pontedera. Il roster valderino è retrocesso dal campionato di serie "C" e, rispetto allo scorso anno, ha cambiato molte pedine, costruendo una squadra giovane, con qualche giocatore di esperienza.

Non ha avuto una partenza felice, visto, che nelle prime due partite, ha collezionato altrettante sconfitte: contro Gea Grosseto e Gioielleria Mancini Monsummano; ma non per questo deve essere sottovalutato. Skywalkers arriva da due successi contro Vela Viareggio – fanalino di cosa assieme a BNV Juve Pontedera e Cestistica Audace Pescia – , al termine di una gara molto combattuta e giocata bene dal roster amaranto.

I ragazzi di Nalin proveranno a ad espugnare il "Palabellaria" per portare a casa un successo che consentirebbe di rimanere nelle prime posizioni di classifica. La sfida tra BNV Juve Pontedera e Skywalkers sarà diretta da Galluccio di Colle Val d’Elsa e Sbaragli di Casale Val d’Elsa.

Al. Lomb.