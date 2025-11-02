Basket - serie "dr1» maschile. Skywalkers a Grosseto affronta la capolista. Gli amaranto vogliono riscattare il ko interno

Trasferta sulla carta proibitiva per lo Skywalkers che, questo pomeriggio, alle 18, affronterà, al "Palaustria" di Grosseto, il Gea, capolista del girone a punteggio pieno, con quattro vittorie all’attivo, assieme all’altra compagine lucchese, la Libertas di Piochi.

I ragazzi di Nalin arrivano a questo appuntamento difficile ed insidioso dopo la rocambolesca sconfitta in casa contro il Carrara Legends per 70-72, con gli amaranto che hanno cercato di rimanere in partita, ma che, nell’ultimo quarto, si sono definitivamente fatti sorpassare dal roster marmifero. Skywalkers, al momento, occupa la nona posizione in classifica, con 4 punti, grazie ad i successi conquistati alla prima giornata, nel derby contro il Vela Viareggio e la Cestistica Audace Pescia. Poi sono arrivate due battute d’arresto consecutive, contro Juve Pontedera – roster retrocesso dalla categoria superiore che ha messo sotto i ragazzi di Nalin – e l’ultima contro Carrara Legends.

L’obiettivo è quello di giocare una gara a viso aperto e, nonostante la giovane età del roster lucchese, provare a portare a casa un successo che, visto il gioco fatto vedere fino ad ora, potrebbe essere alla portata degli amaranto.

Giovedì, poi, Skywalkers tornerà di nuovo sul parquet nella sfida, questa volta al "Palatagliate" contro Gioielleria Mancini Monsummano, un’altra squadra di categoria. Ma Nalin, durante la settimana, non ha messo pressione ai suoi ragazzi ed ha cercato di preparare la sfida contro Gea Grosseto nel migliore dei modi.

La direzione della gara tra i maremmani e i lucchesi è affidata a Omar Ciabattini e ad Alessandro Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.

Al. Lomb.