Basket - Serie "DR1» maschile. La Libertas conferma Piochi

Manca ancora l’ufficialità, ma Mario Piochi sarà per il secondo anno consecutivo l’allenatore della Libertas. La società biancorossa del presidente Bruno Paoli ha deciso di confermare il coach, dopo i buoni risultati ottenuti nella stagione scorsa, dove il roster da lui guidato ha centrato i play-off, al termine di un campionato sempre nelle prime posizioni con risultati importanti. A giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale e si capirà anche quanti saranno i giocatori che rimarranno in biancorosso.

La nuova stagione, che prenderà il via il 25 agosto. Il tempo ormai stringe, ma i collaboratori di Paoli hanno già pronta una "rosa", valida, con giocatori d’esperienza, in grado di fare la differenza in questo campionato di Divisione regionale "1" che, stagione dopo stagione, sta diventando sempre più competitivo e selettivo. In questo panorama la Libertas si è sempre inserita nelle prime posizioni: prima con coach Maurizio Romani, senza dimenticare la storica vittoria della Coppa Toscana e del campionato; poi con Piochi che, alla sua prima stagione, in biancorosso, ha sin da subito lasciato la sua impronta, con un bel gruppo che ha sempre dato del filo ai grandi squadroni costruiti per vincere il campionato.

Anche quest’anno Piochi e i suoi saranno chiamati a dare il massimo e non sarà assolutamente facile. Nelle prossime ore il primo annuncio sarà quello della conferma del tecnico; poi verrà svelato anche il nuovo roster e, finalmente, si tornerà a parlare di pallone a spicchi, con l’obiettivo di fare qualcosa in più rispetto alla scorsa stagione, già più che positiva.

Al. Lomb.