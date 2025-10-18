Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket - Serie "DR1» maschile: l’anticipo. La Libertas cala il tris. Battuto anche il Cmb

Basket - Serie "DR1» maschile: l’anticipo. La Libertas cala il tris. Battuto anche il Cmb

Libertas 91 Cmb Carrara 78 LIBERTAS LUCCA: Rattazzi 8, Magrini 17, T. Morello 22, Giusti 4, Donati 6, Russo 10, Fracassini 17,...

di ALESSIA LOMBARDI
18 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

Libertas

91

Cmb Carrara

78

LIBERTAS LUCCA: Rattazzi 8, Magrini 17, T. Morello 22, Giusti 4, Donati 6, Russo 10, Fracassini 17, Simonelli, Piercecchi 1, F. Morello 2, Guidi 4, Rivi. All.: Piochi.

CMB CARRARA: Akkad 7, Orsini, Diagne 15, Tonelli 9, Sessa 2, Malcontenti 5, Mancini 3, Campi 23, De Angeli, Moscatelli 14, Argiolas, Toppetti. All.: Bertieri.

Arbitri: Cabizza di Pisa e Fornai di Poggibonsi.

Note: parziali 23-23, 45-44, 68-60.

LUCCA - Terza vittoria consecutiva per la Libertas che, al "Palatagliate", nell’anticipo batte il Cmb Carrara. I ragazzi di Piochi partono bene, ma i marmiferi non mollano ed il primo quarto va in archivio in parità: 23-23. Nel secondo i padroni di casa provano il primo allungo, ma Cmb continua a non mollare e si val riposo sul 45-44. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, la Libertas ingrana la marcia lunga e gestisce bene il terzo quarto, chiudendo sul 68-60. Nell’ultimo tempino capitan Guidi e compagni incrementano il proprio vantaggio, fino ad arrivare al successo finale.

"E’ stata una partita – ha commentato Piochi – che abbiamo condotto praticamente dall’inizio alla fine. Loro sono stati bravi a rimanere in parità per tre quarti; poi noi, nel quarto periodo, abbiamo messo a segno un parziale importante che ci ha potato avanti di più quindici. I nostri avversari hanno provato a rientrare, ma non ci sono riuscita. Prendiamo di buono la vittoria e qualche sprazzo all’interno della partita, come gli atteggiamenti, sia a livello difensivo che offensivo. Sicuramente c’è da sistemare ancora alcune cose; ma, lavorando, possiamo fare molto meglio".

Alessia Lombardi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su