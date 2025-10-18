Basket - Serie "DR1» maschile: l’anticipo. La Libertas cala il tris. Battuto anche il Cmb

Libertas

91

Cmb Carrara

78

LIBERTAS LUCCA: Rattazzi 8, Magrini 17, T. Morello 22, Giusti 4, Donati 6, Russo 10, Fracassini 17, Simonelli, Piercecchi 1, F. Morello 2, Guidi 4, Rivi. All.: Piochi.

CMB CARRARA: Akkad 7, Orsini, Diagne 15, Tonelli 9, Sessa 2, Malcontenti 5, Mancini 3, Campi 23, De Angeli, Moscatelli 14, Argiolas, Toppetti. All.: Bertieri.

Arbitri: Cabizza di Pisa e Fornai di Poggibonsi.

Note: parziali 23-23, 45-44, 68-60.

LUCCA - Terza vittoria consecutiva per la Libertas che, al "Palatagliate", nell’anticipo batte il Cmb Carrara. I ragazzi di Piochi partono bene, ma i marmiferi non mollano ed il primo quarto va in archivio in parità: 23-23. Nel secondo i padroni di casa provano il primo allungo, ma Cmb continua a non mollare e si val riposo sul 45-44. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, la Libertas ingrana la marcia lunga e gestisce bene il terzo quarto, chiudendo sul 68-60. Nell’ultimo tempino capitan Guidi e compagni incrementano il proprio vantaggio, fino ad arrivare al successo finale.

"E’ stata una partita – ha commentato Piochi – che abbiamo condotto praticamente dall’inizio alla fine. Loro sono stati bravi a rimanere in parità per tre quarti; poi noi, nel quarto periodo, abbiamo messo a segno un parziale importante che ci ha potato avanti di più quindici. I nostri avversari hanno provato a rientrare, ma non ci sono riuscita. Prendiamo di buono la vittoria e qualche sprazzo all’interno della partita, come gli atteggiamenti, sia a livello difensivo che offensivo. Sicuramente c’è da sistemare ancora alcune cose; ma, lavorando, possiamo fare molto meglio".

Alessia Lombardi