Basket - serie "dr1» maschile. Skywalkers oggi vogliono dimostrare di essere più Legends di Carrara

Match casalingo per Skywalkers, oggi, alle 18, alla palestra di San Concordio contro Carrara Legends. Gli amaranto di Nalin devono riscattare la sconfitta rimediata in maniera rocambolesca nell’ultima gara contro la Juve Pontedera. Si troveranno di fronte un roster in grado di dare battaglia fino alla fine, ma che, al momento, ha all’attivo solo una vittoria, contro le due di Sky.

"La gara si giocherà su un parquet diverso dal solito – ha commentato Nalin – e ci auguriamo che tante persone possano venirci a vedere, come in occasione della prima gara al palazzetto, con il settore giovanile che è venuto a seguirci. Sono sicuro che i ragazzi daranno una bella prova di attaccamento, di voglia di vincere e di aggressività. Abbiamo sostenuto dei buoni allenamenti, anche se purtroppo non arriviamo al meglio, con qualche assenza".

"Lo spirito – ha aggiunto il coach – sicuramente è quello giusto e la volontà vista in settimana è quella di migliorare come all’inizio dell’anno. La squadra ha nei suoi giocatori di riferimento ragazzi molto giovani ed è normale che l’obiettivo primario sia crescere. Carrara Legends è una squadra molto esperta, fisicamente molto forte e questo sicuramente ci metterà in difficoltà, perché sono le caratteristiche che più temiamo. Abbiamo cercato di prepararci al meglio e cercheremo di farci trovare pronti per dare battaglia".

Ad arbitrare il match tra Skywalkers e Carrara Legends saranno Filippo Bettazzi di Firenze e Niccolò Fornai di Poggibonsi.

Al. Lomb.