Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers rimonta

LUCCA - Vittoria importante per Skywalkers sulla Cestistica Audace Pescia. I ragazzi di Nalin chiudono in vantaggio il primo quarto sul 24-20. Nel secondo Pescia riesce a passare avanti e a chiudere 37-42.
Nella ripresa gli ospiti continuano a gestire il match ed il terzo quarto va in archivio sul 74-71. Nell’ultimo periodo c’è una grande reazione di Skywalkers che riesce a ribaltare il match e a vincere.
"Siamo stati bravi – ha spiegato Nalin – a rimontare la gara. Nei primi tre quarti abbiamo sbagliato, ma non è mai venuto meno il nostro spirito e, quando le cose hanno iniziato a funzionare a dovere, questo non ci ha abbandonato. Nell’ultimo quarto siamo riusciti a ribaltare il match e, da meno tredici, siamo passati a vincere con tre punti di vantaggio. Una vittoria importante che premia il nostro lavoro, al cospetto di un avversario temibile e molto forte".
Gli amaranto torneranno di nuovo sul parquet sabato prossimo, alle 21.15, nella sfida esterna contro la Juve Pontedera.
Skywalkers: Gianni, Crippa 5, Cattani 15, Lombardi 3, Brugioni 7, Catelli 3, Candigliota 6, Sodini 2, Petri, Benedetti 4, Rinaldi 17, Manfredini 12. All.: Nalin.
Note: parziali 24-20, 37-42, 48-61.
A. L.
