Basket - Serie "DR1» maschile: Coppa Toscana. Libertas fuori al primo turno. Shoemakers le fa le... scarpe

Libertas

64

Shoemakers

74

LIBERTAS LUCCA: Rattazzi 9, Magrini 5, Giusti 1, Donati 2, Russo 10, Fracassi 25, Piercecchi 1, Morello 2, Del Chiaro 7, Rivi 2, Galli ne. All.: Piochi.

SHOEMAKERS MONSUMMANO: Govino 9, Ponzo 12, Frangioni 7, Contrè 16, Parlanti 2, Soriani 2, Lorenzi 4, Cipolletti, Calderaro 5, Malevotti 14, Benedetti 3. All.: Nobile.

Arbitro: ajj.

Note: parziali 16-28, 34-52, 50-71.

LUCCA - Prima sconfitta stagionale per la Libertas che dice addio alla Coppa Toscana. I ragazzi di Piochi non iniziano bene e gli ospiti passano subito a condurre per 16-28. Nel secondo quarto i biancorossi riescono a recuperare il divario, ma Monsummano è bravo a mantenere le redini del gioco e si va all’intervallo lungo sul 34-52. Nel terzo quarto la Libertas cerca, comunque, di ricucire e di avvicinarsi, andando sul 50-71. Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano con tutte le loro forze a riportarsi sotto, ma, nonostante lo sforzo, il mach termina con la sconfitta 64-74.

Un passivo fin troppo penalizzante, perché i ragazzi di Piochi hanno, comunque, giocato un buon match. Adesso ci sarà ancora da lavorare per migliorare certe situazioni e provare a trovare il giusto amalgama in vista dell’inizio del campionato.

"Purtroppo – ha commentato il coach biancorosso – arriva una sconfitta, la prima di Coppa Toscana contro Shoemakers Monsummano. La nostra è stata una partenza molto soft da a livello difensivo, dove, sicuramente, ci sono tante cose da mettere a posto, mentre in attacco abbiamo trovato anche buone soluzioni con buoni tiri, ma non abbiamo fatto canestro, con percentuali abbastanza basse".

"Siamo stati bravi – prosege il coach – a reagire in alcuni tratti della partita, ma è ancora troppo poco, perché bisogna essere intensivi ed aggressivi per tutti i quaranta minuti e iniziare ad imporre noi il gioco ed i ritmi che vogliamo. C’è tanto da lavorare a livello difensivo e ad alzare le percentuali, sia durante il gioco che a gioco fermo, visto che abbiamo messo a segno soltanto dodici tiri liberi sui trentadue avuti a disposizione".

Alessia Lombardi