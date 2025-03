Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers a Pistoia

Lo Skywalkers proverà a cercare il riscatto, dopo la sconfitta di Rosignano, al "Palasanti" di Pistoia contro Studio Morandi Wolf. Un match, per i ragazzi di Lupori, dove cercheranno di portare a casa due punti importanti per la classifica e per il morale. Si troveranno di fronte due squadre con posizioni diverse: il roster pistoiese si trova penultimo in classifica, mentre i lucchesi sono ad un passo dalla salvezza e proveranno a mettere un altro mattoncino per provare a chiudere definitivamente la questione e tentare di raggiungere nel finale di stagione la zona play-off.

"Affronteremo – ha analizzato Lepori – Wolf Pistoia che si trova al penultimo posto in classifica, con 12 punti. E’ una partita insidiosissima per noi, forse più difficile anche della precedente, dove giocavamo contro una squadra di alta classifica, perché Wolf è a due punti dalla salvezza e forte anche della vittoria dell’andata contro di noi, giocherà la partita della vita. Sono in palio punti fondamentali anche per noi che vogliamo consolidare la salvezza e ne siamo ad un passo, visto che mancano poche partite alla fine del campionato".

"Speriamo – conclude il coach – anche in un piazzamento ai play-off, a inizio di stagione impensabile. Però ci siamo vicini e ci proveremo fino alla fine. Sarà una sfida che entrambe le squadre vivranno con la massima intensità e, per questo motivo, sarà fondamentale l’approccio alla partita: se iniziamo molli, con la testa da un’altra parte, poi sarà difficile. Non possiamo pensare di fare come contro Rosignano e giocare sempre per rimontare".

Studio Morando Wolf - Libertas sarà arbitrata da Niccolò Borgioli di Massa e Alessio Chirco di Firenze. Nella prossima sfida, sabato prossimo, al "Palatagliate", gli amaranto affronteranno in un derby molto interessante il Vela Viareggio.

Al. Lomb.