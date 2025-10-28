Basket - serie "dr1» maschile. Skywalkers lotta fino in fondo ma manca il canestro dell’aggancio sulla sirena

SkyWalkers 70 Carrara Legends 72

SKYWALKERS: Gianni 3, Crippa 9, Lombardi 13, Brugioni 22, Catelli 2, Candigliota 4, Sodini, Petri 6, Benedetti 4, Rinaldi 7, Losco. All.: Nalin.

CARRARA LEGENDS: Viola 11, Viaggi, Bordigoni, Leonardi 5, Pizzanelli 12, Tongiani 4, Canciello 26, Donati 7, Benfatto 7. All.: Rossi.

Arbitri: Bettazzi di Firenze e Fornai di Poggibonsi.

Note: parziali 15-20, 29-40, 48-58.

LUCCA - Arriva una sconfitta sul filo di lana per lo Skywalkers. I ragazzi di Nalin, che devono fare a meno di Cattani e Manfredini, nel primo quarto chiudono sotto 15-20. Nel secondo gli ospiti provano il vero e proprio allungo, andando al riposo sul 29-40. Al rientro gli amaranto provano a tornare sotto: 48-58. Nell’ultimo quarto si gioca punto a punto, ma Skywalkers non riesce a trovare il punto del pari e l’overtime. "Il mio ritorno a San Concordio – ha commentato Nalin – , dopo qualche anno, purtroppo è amaro. Ma sono orgoglioso dell’abilità di reagire che hanno avuto i miei ragazzi nei momenti difficili. Siamo riusciti a riprenderli, ma all’ultimo secondo abbiamo sbagliato il canestro del pareggio. C’è rammarico per gli errori banali che abbiamo commesso e che alla fine ci hanno fatto mancare i punti necessari per vincere la partita. Carrara è un roster esperto".

Alessia Lombardi