Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas a Calcinaia. Stasera l’anticipo

Anticipo del venerdì per la Libertas che, questa sera, alle 21.15, va a fare visita al Pastificio Caponi Calcinaia, giocando sul parquet del "Palaubaldesca", contro il roster primo in classifica, con 32 punti, mentre i biancorossi di Piochi, che arrivano dalla bella vittoria casalinga nel derby contro Skywalkers, si trovano in piena zona play-off, con 24 punti. Sarà, quindi, una bella sfida che vedrà di fronte due tra le formazioni più in forma di questo torneo.

"Sarà una partita molto tosta – ha commentato Piochi – , perché, nonostante la vittoria di ventuno punti all’andata a favore nostro, giochiamo contro una squadra che, in casa, non ha mai perso ed arriva da una sconfitta e, quindi, vorrà subito invertire la tendenza. Noi dovremo essere bravi a limitare i loro canestri in contropiede e le loro transizioni primarie, cercando di farli giocare ad un ritmo e ad una condizione che loro non vogliono. Cercheremo di giocare la nostra pallacanestro, soprattutto in attacco e, questo, ci servirà per capire a che livello siamo in questo momento. Sicuramente sarà interessante e stimolante giocare contro una squadra imbattuta tra le mura amiche e che, in classifica, occupa meritatamente la prima posizione".

La sfida tra Panificio Caponi Calcinaia e Libertas sarà diretta da Marco Marini di Pisa e Bedilu Pucciarelli di Cascina.

Al. Lomb.