Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas stasera debutta con Castelfranco

Finalmente inizia il campionato di serie "D" che vedrà ancora una volta ai nastri di partenza la Libertas, impegnata nella prima giornata al "Palatagliate", stasera, alle 21, contro Castelfranco Frogs. I biancorossi del presidente Paoli ancora una volta sono pronti a fare un campionato di vertice, cercando di migliorare la stagione passata, nella quale, ancora una volta, si sono piazzati nelle prime posizioni.

Per il secondo anno consecutivo in panchina ci sarà Mario Piochi (foto), che ha dimostrato di essere un ottimo trainer, in grado di trascinare la squadra. Mentre, per quanto riguarda il roster, il gruppo storico è stato quasi interamente riconfermato, con l’inserimento di qualche giovane interessante.

"Oggi inizia il nostro campionato – ha commentao Piochi – e ci troveremo subito ad affrontare in casa Castelfranco Frogs. Rispetto alla stagione passata siamo una squadra più giovane, ma con tanta voglia di fare e di dimostrare il nostro valore. Dopo l’uscita della Coppa Toscana, abbiamo fatto, secondo me, ottime settimane di allenamenti e abbiamo cercato di registrare le cose che non andavano e non vediamo l’ora di iniziare per vedere a che punto siamo. I nostri avversari sono una squadra diversa dall’anno scorso che ha perso tre elementi importanti, ma ha inserito giovani interessanti come Redini, un playmaker, Conti (che sarà il loro punto di forza e che l’anno scorso è stato uno dei migliori realizzatori) e Giuncato; mentre sotto canestro bisognerà stare attenti a Giusti e a Fiorenza".

"Sarà – ha concluso il coach – una partita dove dovremo essere bravi a gestire noi i ritmi sia difensivi che offensivi, limitare gli errori e giocare con attenzione e non con frenesia. Castelfranco Frogs gioca molto sulle ali dell’entusiasmo e la mette anche, magari, su ritmi esasperati e perdendo anche qualche pallone di troppo. Noi dovremo essere bravi a gestire tutte le situazioni e a gestire tutti i ritmi della partita".

