Basket - Serie "DR1» maschile: Coppa Toscana. Skywalkers sconfitto a S.Giovanni. Passa il turno la Polisportiva Galli

GALLI 79 LIBERTAS 67

SAN GIOVANNI VALDARNO - Skywalkers esce sconfitto dalla gara ad eliminazione diretta per la Coppa Toscana sul parquet di San Giovanni Valdarno contro la Polisportiva Galli. I ragazzi del neocoach Nalin partono aggressivi, ma non sono precisi nelle transizioni difensive e, alla fine, il primo quarto va in archivio sul 25-19. Nel secondo gli amaranto provano a recuperare il divario e a rimanere in gioco e, alla fine, si va al riposo lungo 44-35.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, Skywalkers riesce a riportarsi pericolosamente sotto, grazie ad una bella solidità difensiva e ad una vena realizzativa ottima e riesce a recuperare, chiudendo il terzo quarto sul 56-53. Anche l’ultimo tempino inizia molto bene, ma, nella fase centrale, arrivano troppi errori, palloni importanti persi, che permettono ai padroni di casa di allungare nuovamente e di consolidare il proprio vantaggio e chiudere sul 79-67.

"Per noi questo match – ha commentato Nalin – ci permette di fare un passo in avanti rispetto all’ultima settimana e rispetto all’ultima amichevole giocata. E’ stato un test importassimo, perché la Galli è sicuramente una delle squadre più forti del campionato. Noi abbiamo iniziato la gara con tre ragazzi del 2005 e due del 2006 e del 2007 e, ad otto minuti dalla fine, eravamo in perfetta parità. Ci è mancata un po’ d’energia, ma loro sono stati bravissimi. Spero che, continuando a lavorare come stiamo facendo, saremo pronti per l’inizio del campionato".

Skywalkers: Gianni 8, Crippa 6, Cattani 19, Lombardi 2, Brugioni 5, Catelli 8, Sodini, Petri, Rinaldi 3, Simonetti, Manfredini 13, Candigliotta 2. Parziali: 23-16, 44-35, 56-53.

Al. Lomb.