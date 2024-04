Basket - Serie "DR1» maschile. La Libertas piega la Vela nel derby all’overtime. Ora per i biancorossi inizia l’avventura dei play-off

Vela

Libertas

77

VELA VIAREGGIO: Albizzi 20, Ghiselli 10, Plaia, Taylor 6, L. Simonelli 10, Romani, Bo 19, Biagiotti 5, Lopes Siera 3, F.L. Simonelli ne. All.: Bonuccelli.

LIBERTAS LUCCA: Canciello 15, Servadio, Mattei 3, Fracassini 9, Lombardi 3, Piercecchi 2, Morello 6, Guidi 15, Cecconi 24, Brunelli ne, Tonacci. All.: Romani.

Arbitri: Sferruzza di Firenze e Luciano di Altopascio.

Note: parziali 16-14, 31-31, 46-56, 69-69.

VIAREGGIO - Si chiude con successo sofferto la regular season della capolista Libertas che, nel derby contro il Vela, riesce a complicarsi la vita, ma, combattendo fino alla fine, riesce a prevalere. Una sfida vera, battagliata fino all’ultimo, con i biancorossi che hanno dovuto fare a meno di Lorenzi, ma con il rientro di Canciello dopo la lunga assenza. Nel primo quarto i ragazzi di Romani provano subito a giocare, ma il Vela, che doveva assolutamente conquistare la vittoria per sperare nella salvezza, riesce a chiudere avanti 16-14. Nel secondo si gioca punto a punto e si va al riposo sul 31-31. Nel terzo i biancorossi riescono ad interpretare la gara nel migliore dei modi e chiudono avanti per 56-46. Ma, a pochi minuti dalla fine, il Vela riesce ad andare in lunetta e a ricucire il gap con la Libertas che sbaglia qualche tiro libero: si va al supplementare.

Nell’overtime la differenza la fa la difesa della Libertas, attenta: vittoria con merito. Adesso via ai play-off, sabato (a San Concordio alle 18.45) contro Castelfranco Frogs.

