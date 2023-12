Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas a Pontedera cerca il riscatto contro il Bellaria

Trasferta a Pontedera per la Libertas che, domani, alle 18.15, affronta il Bellaria Cappuccini. I biancorossi arrivano dalla sconfitta interna contro Valdicornia e vogliono tornare a conquistare punti.

"E’ una partita importante – ha commentato Romani (foto) – , perché veniamo dalla battuta d’arresto contro Valdricornia e cercheremo di fare il massimo per prendere due punti in una partita che si preannuncia difficile per vari motivi. Ancora una volta dovremo fare fronte agli infortuni, con Giusti che starà fuori per tutta la stagione; e poi ci sono ancora gli altri infortunati ancora fuori. E’ stata un’ennesima settimana in emergenza che dobbiamo cercare di superare tirando fuori qualcosa in più. Abbiamo meno frecce a disposizione nel nostro arco e dobbiamo cercare di farle scoccare al limite della perfezione".

"Poi come sempre – ha concluso il coach biancorosso – c’è l’avversario che è una squadra che conosciamo bene, molto combattiva, con elementi di valore che, in questo campionato molto selettivo e competitivo, ha inanellato risultati alterni; ma noi lo affronteremo con il massimo rispetto come sempre. Sono fiducioso della voglia di riscatto dei miei giocatori: cercheremo di fare del nostro meglio; poi, come sempre, sarà il campo a dire chi avrà ragione". La gara sarà diretta da Giacomo Andreani di Arezzo e da Omar Ciabattini di Terranova Bracciolini.

Al. Lomb.