Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas contro Gea. Biancorossi incompleti

Sfida casalinga per la Libertas Lucca che, questo pomeriggio, alle ore 18.30, affronta, al "Palatagliate" il Gea Grosseto.

"E’ una gara – ha commentato coach Maurizio Romani – contro una delle squadre più attrezzate del girone che si è rinforzata, aggiungendo un giocatore come Liberati, protagonista in serie “B” per diversi anni, che ha un potenziale molto, molto elevato. Va ad inserirsi in un roster storicamente valido che ha sempre disputato campionati di alta classifica, con il nucleo storico che, in pratica, è rimasto inalterato".

"I nostri avversari – ha aggiunto Romani – hanno il playmaker esperto e di grande qualità Furi; accanto a lui il giovane Scurti, poi Fanelli che è un’ala che negli ultimi anni ha giocato a Bologna; quindi Mari, un ottimo tiratore; Piccoli, un lungo molto atletico ed i due pezzi da novanta: Liberati, appunto e Schiano, anche se quest’ultimo ha giocato soltanto una partita per il momento. E’ un roster dal potenziale enorme e con il maggior talento del campionato".

"Gea – ha concluso il coach biancorosso – è una formazione molto votata all’attacco, anche se, con questi giocatori, è fisiologico che lo sia; ma ha meno propensione alla fase difensiva. Non saremo al completo, ma sono certo che, come sempre, i ragazzi daranno battaglia".

Alessia Lombardi