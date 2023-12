Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas-Liburnia. Derby stasera al "Palatagliate»

La Libertas torna a giocare al "Palatagliate", stasera, alle 21.15, contro il Liburnia Livorno. I biancorossi arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di continuare questa striscia positiva. "E’ una partita molto difficile – ha spiegato Romani – e non dobbiamo guardare alla classifica, perché Liburnia è una formazione con tanti giocatori importanti che hanno giocato per anni in serie “B” e si è presentata ai nastri di partenza come una delle favorite e ritengo che abbia i mezzi per continuare ad esserlo. Ha trovato qualche difficoltà iniziale, con diverse sconfitte al fotofinish, ma è, comunque, un ottimo roster che va affrontato con grande rispetto. Gioca su ritmi controllati ed ha un livello di talento e lettura del gioco molto elevato".

"Noi – ha aggiunto il tecbico – dovremo cercare di fare la nostra partita, con la giusta intensità, riuscendo a coinvolgere tutti i nostri giocatori più importanti in attacco, giocando come se la classifica non esistesse. I nostri avversari possono contare su elementi come Stolfi, un esterno che fa canestro in tutti i modi; poi Mori, un’ala con tanta esperienza, Spinelli che è un grande penetratore sotto canestro e su Venditti, il lungo più imponente del campionato".

"Sarà – ha concluso Romani – una partita tutta da giocare, dove la componete caratteriale farà la differenza; dovremo mantenere lucidità e nervi saldi per tutti i quaranta minuti".

Il match tra Libertas e Libunia sarà diretto da Mattia Filipovic e da Davide Laurenda di Siena.

Alessia Lombardi