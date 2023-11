Basket - serie "dr1» maschile. Scontro diretto per la salvezza per Sky Walkers stasera a Sesto Fiorentino

Nel girone "B" Lucca Sky Walkers affronta, questa sera alle 21, a Sesto Fiorentino, il Bigmat Sestese. Uno scontro diretto, in vista della salvezza. I ragazzi di coach Luca Merciadri arrivano da una sconfitta e vogliono assolutamente invertire la rotta. Adesso i lucchesi sono undicesimi con 2 punti, mentre i fiorentini sono a 4 punti. Un andamento, quello del Lucca Sky Walkers, un po’ a corrente alternata, dopo un buon avvio dove ha vinto, sono arrivate, purtroppo, le sconfitte contro Cus Firenze, dove ha perso di quindici punti, mentre, contro Calenzano, non è riuscito a recuperare nell’extra time ed ha perso di un solo punto.

Nell’ultima gara contro Pescia è andata veramente male e, senza mezze misure, è arrivata la sconfitta più pesante. Complice anche il fatto che i ragazzi lucchesi, per allenarsi, sono costretti a fare i salti mortali, a causa della mancanza di spazi; ma questo, naturalmente, non deve essere un alibi. Il Lucca Sky Walkers è obbligato a vincere per cercare di portare a casa punti pesanti, in chiave salvezza, contro un avversario che, sul proprio parquet, ha messo in difficoltà un po’ tutti, ma i ragazzi di coach Merciadri hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento, con l’obiettivo di fare una buona gara, ma, soprattutto, di continuare il percorso di crescita, non solo della squadra, ma della società in generale.

A dirigere il match saranno Mattia Filipovic e Tommaso Francia di Siena.

Alessia Lombardi