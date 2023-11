Basket - Serie "DR1» maschile. Si ferma la striscia della Libertas. Ko interno contro Valdicornia La Libertas Lucca viene sconfitta dallo Studio Arcadia Valdicornia in un match valido per la nona giornata di campionato. Nonostante l'orgoglio e la grinta dei ragazzi, le assenze hanno pesato sulla partita. Sabato si torna in campo per affrontare il Bellaria Cappuccini.