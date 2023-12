Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers a Montale. E’ uno scontro diretto

Nel girone "B" di Prima Divisione maschile di basket (la ex serie "D"), lo Skywalkers affronta, in trasferta, oggi, alle 18.30, il Lib Mis Montale. Un match tra due formazioni che si trovano nelle zone basse della classifica, entrambe a quattro punti.

I biancorossi dovranno giocare una partita diversa dalle ultime, nelle quali non sono riusciti ad esprimersi nel migliore dei modi, entrando quasi mai in partita. Da qui alla fine del torneo ci sono ancora molte gare, ma servirà subito un’inversione di rotta per cercare di iniziare a portare a casa punti pesanti per provare a conquistare una salvezza che, da quest’anno, con la riforma dei campionati, sarà ancora più difficile.

L’occasione contro Lib Mis Montale è molto importante ed i ragazzi di Merciadri dovranno cercare di sfruttarla nel migliore dei modi. Durante la settimana i biancorossi hanno preparato bene questa sfida, concentrandosi molto sulla fase difensiva, ma anche sull’attacco che non sempre è stato all’altezza della situazione.

A dirigere il match saranno Carlo Contu di Pisa e Francesco Zucchini di Grosseto.

Al. Lomb.