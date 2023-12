Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers al "Palatagliate». Domani c’è Campi Bisenzio

Gara casalinga per Skywalkers che, domani, alle ore 18, affronta, al "Palatagliate", la Pallacanestro Campi Bisenzio. I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria nell’ultimo match contro Massa e Cozzile per 75 a 67.

Sarà un confronto tra due formazioni che si trovano nelle zone non troppo felici della classifica, appaiate entrambe a quattro punti e, per questo, sarà una sfida molto importante per i biancorossi. I ragazzi di coach Merciadri possono contare sul miglior marcatore del campionato, ma, al tempo stesso, sono la peggior difesa del girone. Un motivo in più per cercare di invertire questa rotta, soprattutto in fase difensiva, dove i biancorossi stanno cercando di migliorare.

L’obiettivo è quello di portare a casa il risultato positivo, per cercare di staccare gli avversari e portare a proprio favore anche l’eventuale scontro diretto. Servirà, però, la massima attenzione sotto canestro per non commettere errori che, troppo spesso, sono costati cari ed anche in difesa.

Il match tra Lucca Skywalkers e Pallacastro Campi Bisenzio sarà diretto da Bedilu Pucciarelli di Cascina e Giuseppe Salvo di Pisa. Nell’undicesima giornata del girone d’andata i biancorossi affronteranno, poi, sabato prossimo, alle 18.30, in trasferta, il Lib Mis Montale.

Alessia Lombardi