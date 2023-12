Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers crolla a Montale. Hanno pesato molto le assenze

Montale

84

SKYWALKERS

63

LUCCA - Arriva un’altra sconfitta per lo Skywalkers sul parquet della Libertas Montale. Hanno pesato anche le tante assenze.

Nel primo quarto Montale prova il primo allungo e si chiude sul 22 a 19. Nel secondo sono ancora i pistoiesi che gestiscono e si va al riposo sul 46-31. Nel terzo Montale lancia la stoccata e si va sul 69 a 45. Nell’ultimo quarto Skywalkers prova a limitare i danni. I lucchesi adesso si trovano al penultimo posto in classifica, assieme a Mugello, in un campionato che sta mostrando un conto salatissimo, immeritato da un punto di vista umano per l’impegno dei biancorossi. La fortuna, poi, non ha aiutato, con le pesantissime assenze di Gianni, Romani, Losco, Benedetti e Simonetti, influenzato, cui si è aggiunto Manfredini, costretto ad abbandonare il parquet.

Skywalkers: Cattani 15, Manfredini, Crippa 13, D. Sodini 9, R. Sodini 13, Pilastro 2, G. Gianni 2, Allegrini 6, Petri 3, Losco ne. All.: Merciadri. Parziali: 22-19, 46-31, 69-45.

Al. Lomb.