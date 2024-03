Basket - serie "dr2» maschile. Cefa perde, ma è già salvo a... sorpresa

Ies Pisa-Cefa 68-53. Ancora un ko. Le notizie negative dal parquet vengono, però, superate da quelle che arrivano dalla Federazione. Il Centro Computer Cefa Castelnuovo, infatti, potrà disputare il campionato di Divisione Regionale "2" anche nella prossima stagione. Infatti la riforma messa in atto dal Comitato toscano blocca le retrocessioni per la formazione di tre nuovi gironi da quattordici squadre nella prossima stagione. Notizia accolta con perplessità, perché, se da un lato c’è la garanzia di disputare ancora un campionato importante, dall’altro c’era la voglia di meritarselo sul campo. Inoltre diventa difficile trovare motivazioni per la parte finale di stagione. La squadra, intanto, ha perso l’ultima sfida giocata a Pisa, come detto, contro lo Ies, capace di vincere in casa della capolista Chiesina solo due settimane fa.

Cefa: S. Angelini, A. Angelini 6, Bertolini, Ferrando, Ferrari, Grandini 12, Guidi 12, Guidugli 2, Ricciarelli 2, Saletti, Tardelli 16, Tosoni 6.

Dino Magistrelli