Basket - Serie "DR2» maschile. Cefa rimonta, ma è beffato nel finale all’overtime. Il derby va al Capannori, gialloneri ancora a secco

CEFA

70

CAPANNORI

71

(d1ts)

CENTRO COMPUTER CEFA CASTELNUOVO: S. Angelini 11, A. Angelini 2, Bertolini, Ferrando 4, Ferrari, Grandini 22, Guidi 15, Guidugli, Rossellini, Saletti, Tardelli 16, Terni.

POLISPORTIVA CAPANNORI: Caresio 2, Battaglini 4, Mandroni, Quartaroli, Ghiarè 14, Bernardi 19, Lami 6, Paolelli 10, Passaglia 8, Selvino, Masini 8.

CASTELNUOVO - E’ un Cefa anche poco fortunato quello che si trova sempre più in difficoltà nel campionato di Divisione Regionale "2". Il Centro Computer ha, infatti, perso l’importante derby casalingo contro Capannori, dopo cinque minuti di supplementare. Questo ha reso la sconfitta ancora più cocente. Ma c’è poco tempo per piangersi addosso, perché il Cefa chiuderà il girone di andata a Piombino, contro l’ultima classifica e una vittoria è fondamentale.

Il derby con Capannori si è aperto con un buon Cefa in avvio che ha concesso agli ospiti solo sette punti nei primi 10’. Poi, però, la partita è cambiata e il Cefa si è trovato sotto anche di quindici lunghezze. Grande rimonta, con pressione a tutto campo e alcuni importanti triple a segno, hanno permesso al Cefa di arrivare pari a venti secondi dalla fine. Capitan Ferrando ha recuperato il pallone, chiudendo l’ultima chance degli avversari e Tardelli è stato fermato in contropiede da un possibile fallo, però non fischiato.

Nel supplementare, il Cefa è partito forte, ma Bernardi ha riportato Capannori avanti. Ultimo tiro di Simone Angelini, ma non arriva il canestro del sorpasso.

Dino Magistrelli