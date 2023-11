Basket - Serie "DR2» maschile. Cefa vince il derby. Battuta l’Academy

Cefa CASTELNUOVO

62

Lucca Academy

57

CEFA CASTELNUOVO CENTRO COMPUTER: Tosoni 4, A. Angelini 10, S. Angelini 10, Guidugli, Tardelli 8, Ferrando 5, Ricciarelli, Saletti, Guidi 7, Rosellini, Grandini 16, Bertolini 2. All.: Rocchiccioli (vice Sergiampietri).

LUCCA ACADEMY: Taddeucci, Martini 2, Chiarello, Cattani 25, Gallo 12, Piancastelli 4, Massagli 7, Succurto 3, Falaschi, Tosoni 4. All.: Ricci.

Note: parziali 23-9, 36-21, 50-37.

CASTELNUOVO - Il derby con Lucca Academy lancia il Cefa. Con la terza vittoria consecutiva, seconda in pochi giorni, al palazzetto di Castelnuovo. Il recupero contro Academy regala una sera di alta classifica e, soprattutto allontana, però, gli spettri della zona retrocessione. Il Cefa supera Lucca in una gara che gli uomini di Michele Rocchiccioli sono costretti a vincere per ben due volte.

"Partita davvero a due facce – analizza Rocchiccioli – : loro sono una squadra giovane, ma con campionati under di alto livello alle spalle. Siamo partiti benissimo, siamo stati perfetti a inizio gara e sono davvero contento dell’approccio mentale che ci ha portato al 23-9 iniziale, con un attacco tirato a lucido".

"Poi – spiega il coach – la musica è cambiata, la sfida è divenuta più equilibrata e, dopo il +15 dell’intervallo, abbiamo davvero sofferto. Negli ultimi 10’ è stato tutto a favore di Lucca: dal 47 a 30 di metà terzo quarto o anche oltre; e poi ci siamo ritrovati 57 a 55 negli ultimi 2’ di gara. Abbiamo accusato, forse, le fatiche del sabato, ma complimenti a loro per come sono tornati in partita. Nel finale, però, i nostri seniores hanno risolto la partita, con cinque punti di Ferrando decisivi e giocate importanti di Andrea e Simone Angelini". La classifica ora sorride con un record 3-2. "Normale che ora ci sia entusiasmo; tolta Chiesina che è imbattuta, siamo tutte lì – chiude Rocchiccioli – . Vedremo i risultati nei prossimi giorni, ma ovviamente il morale ora è diverso, dopo le due sconfitte iniziali e anche la condizione sta migliorando. Se siamo concentrati, ce la giochiamo con tutti".

D. Mag.