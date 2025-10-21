Basket - Serie "DR2» maschile. Marex Altopascio concede il bis

Due su due. Seconda vittoria consecutiva, con il punteggio di 57-64, in trasferta, per il Nuovo Basket Altopascio, targato Marex, che sbanca il parquet di Prato e si porta al comando della classifica del suo girone, a punteggio pieno, insieme al Bottegone Pistoia.

Meglio di così la matricola del presidente Gaia Stefanini non avrebbe potuto fare. In terra laniera la squadra di coach Nicolosi ha saputo soffrire nei momenti topici della sfida. E questa è una caratteristica che contraddistingue le squadre vere. Avvio ok, con un 5-0 di parziale, subito rintuzzato da due triple dei padroni di casa. Altopascio, però, ha sempre reagito. E’ stata una gara equilibrata, con i rosablu che hanno preso anche dieci punti di vantaggio in un paio di occasioni. Ma ci sono anche gli avversari che hanno cercato di rimontare. E c’erano anche riusciti, ma il NBA ha piazzato il break finale, in una partita a punteggio basso, che ha messo in evidenza un’ ottima difesa: 60 punti incassati, 57 alla prima giornata contro Endas. Probabilmente è la miglior difesa del campionato.

"Dobbiamo eliminare certe sbavature, ma siamo appena all’inizio – commenta coach Andrea Nicolosi – . Stiamo recuperando gli acciaccati, anche se il play Testa ne avrà ancora per qualche settimana".

Prossimo impegno, per la formazione rosablu, sarà sabato prossimo, alle ore 20.45, al "Palabox" di Altopascio, contro il Bellaria Pontedera.

Mas. Stef.