Basket - Serie "DR3» regionale: ripartita la storia. Altopascio è come l’araba fenice. Risorta, domina targata Marex

Tecnicamente era la diciassettesima giornata, anche se, per gli altopascesi, la sedicesima, visto che il numero delle squadre è dispari e, quindi, c’è il riposo di ciascuna ogni settimana. Sarà per questo, sarà perché l’impegno sportivo era senza dubbio... audace, ma, ebbene sì, il Nuovo Basket Altopascio targato Marex ha perso la sua prima partita. E’ accaduto a marzo, ma è successo. In casa, addirittura, contro Cestistica... Audace Pescia.

Ma la franchigia rosablu ha dominato, sinora, il campionato di "Divisione Regionale 3". Quindici vittorie consecutive, prima dello stop (58-61) al "Palamarconi", contro il team della città dei fiori. Miglior difesa e secondo attacco, dopo quello di Massa, la rivale più accesa, seconda in graduatoria a due vittorie di distanza.

Altopascio ha una notevole tradizione cestistica, arrivando alla "C" nazionale negli anni passati, sotto l’ultradecennale presidenza di Sergio Guidi, uno dei fondatori del Nuovo Basket Altopascio, NBA, conosciuta in tutta la Toscana, anche per il fertilissimo settore giovanile. Durante la pandemia, l’autoretrocessione fece discutere. Dalla "C" Gold alla "D". Nelle due stagioni successive arrivarono altre due vittorie nei campionati di serie "D" e di "C" Silver e il rientro in Gold. Poi le difficoltà. Guidi ha lasciato e, dopo aver pensato anche a fare soltanto il settore giovanile, il club ha deciso di ricominciare dalla "DR3". Ragazzi del posto, costi contenuti. In avvio si pensava di poter fare bene, ma nessuno osava solo immaginare il primato e, sino a pochi giorni fa, l’imbattibilità.

Il prossimo impegno sarà quello di Pontedera contro la... Juve, questa sera, 8 marzo, alle 21. I rosablu osserveranno il turno di riposo la prossima settimana; quindi la sosta e ritorneranno sul parquet il 22 marzo, quando ad Altopascio arriverà Massa, attualmente seconda, in un match che avrà il sapore del titolo per chi vincerà.

Massimo Stefanini