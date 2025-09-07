Basket serie Nazionale B, bene nel test giocato contro San Vendemiano. L’Andrea Costa passeggia. Una difesa da incorniciare

ANDREA COSTA84SAN VENDEMIANO59

UP ANDREA COSTA: Kupstas 23, Chessari 6, Tamani 4, Moffa 12, Filippini 9, Gozo 2, Raucci 6, Sanguinetti 13, Gatto 7, Zedda 2. All. Dalmonte.

RUCKER SAN VENDEMIANO: Tassinari 3, Murri 3, Picarelli 12, Pagani 11, Sinagra 2, Onojaife 6, Morici 3, Bedetti 12, Dalla Cia, Borin ne, Cebasek 7. All. Aniello.

Arbitri: Puliti e Gaudenzi.

Note; parziali: 18-24; 45-39; 69-48.

Solida e convincente l’Andrea Costa che esce dall’uscita amichevole con la Rucker. È l’efficace retroguardia, noto marchio di fabbrica di coach Luca Dalmonte, la prima nota a saltare all’occhio nei 40’ giocati contro i veneti. Un’applicazione difensiva sublimata nel secondo quarto (15 punti subiti) e nel terzo (9 subiti), dove i biancorossi hanno mostrato la loro faccia migliore, mentre davanti Sanguinetti si conferma una certezza assoluta. Servono 3’ all’Andrea Costa per togliere il tappo a un canestro che i biancorossi attaccano a fatica. La difesa regge inizialmente l’urto, per lo meno fino a che non parte la girandola di cambi che toglie intensità dietro e lascia campo a chi viaggia. Il ritorno di Sanguinetti, così come del quintetto titolare nel corso del secondo quarto, rivitalizza l’Up, anche dietro. Il bolognese riporta il giusto ritmo all’attacco, scalda le mani dei compagni (tutti a bersaglio già a metà del secondo quarto), risolve anche da solo all’occorrenza confermandosi ancora il punto di riferimento dell’Up.

Un trend che i biancorossi mantengono anche dopo la pausa lunga, tenendo la Rucker lontano dall’area (tre punti subiti in 5’) e continuando a trovare ottimi tiri davanti dalla lunga, dove Kupstas trova la striscia giusta e il tabellone a recitare un meritato ventello di scarto per l’Up.

L’ultimo quarto vede le percentuali calare, anche alla luce di un’inevitabile stanchezza, che però sembra non toccare Kupstas, soprattutto nei minuti in cui rimette il naso sul parquet, manco a dirlo, Sanguinetti.

Luca Monduzzi