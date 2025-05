Basket - Settore giovanile maschile: Bcl, Under 15 "Gold». Coppa Toscana ai biancorossi. Il team di Corda trionfa alle finals

I ragazzi della Under 15 "Gold" del Bcl hanno chiuso la stagione con il botto. A conclusione di un anno intenso, fatto anche di sconfitte ma, sopratutto, di tante vittorie, hanno messo sulla torta una bellissima ciliegina, aggiudicandosi, al termine di una serrata final four la Coppa Toscana, sbaragliando le dirette avversarie: la Ludec "91" e il DLF Firenze: la prima liquidata con un perentorio 73-43 e la seconda con un 67-54. I biancorossi hanno, così, alzato con soddisfazione la coppa e ricevuto una bellissima medaglia e, naturalmente, i complimenti di un orgoglioso coach Corda.

"E’ un successo – afferma il cocoach – che chiude un lungo percorso; posso solo fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato sempre un’enorme disponibilità a lavorare in palestra. Allenare un gruppo così disponibile, appassionato e affiatato è stato, tutto sommato, facile: tutti quanti i ragazzi sono cresciuti molto, sia in termini tecnici che mentali e sul parquet. Un successo dovuto anche a Massimo Chiarello che ha contribuito non poco per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi individuali e di squadra".

Questi gli artefici della bellissima impresa: Vikram Battaglia, Matteo Morellini, Matteo Sumberaz, Samuele De Maio, Samuele Costagliola, Riccardo Pignatelli, Giano Gonzales, Nicholas Puccioni, Alessio De Luca, Maurizio Semeraro, Gabriele Santucci, Mattia Giuliani.