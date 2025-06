Basket - Settore giovanile. Nasce una nuova sinergia tra il Bcl e il Chiesina

Una sinergia foriera di proficui risultati sul settore giovanile. Il Bcl amplia il suo raggio di operatività cestistica, stringendo un importante accordo con la società Chiesina Basket. Luca Bianucci, presidente del team della Valdinieovle e Matteo Benigni, numero uno del Bcl, si sono incontrati e la stessa visione e comunione di intenti sul basket giovanile ha portato all’intesa.

La collaborazione tra le due società riguarderà la condivisione di linee di lavoro preparate secondo metodologie formative comuni e un lavoro sinergico per imprimere una nuova e forte spinta a tutto il movimento cestistico del territorio, migliorandone la qualità e la quantità del lavoro. Una collaborazione che inizia dal settore del minibasket. Un lavoro che verrà fatto con metodo, con istruttori qualificati e molta professionalità: un’operatività che porterà, senza ombra di dubbio, a formare giovani cestisti, capaci, poi, di qualificare e rendere competitive le future squadre dei rispettivi settori giovanili.

Il lavoro che insieme le due società intraprenderanno nella nuova stagione porterà, inoltre, ad organizzare tornei di basket in comune e partecipazioni ad eventi nazionali, con momenti premianti sia per il Bcl che per il Chiesina.

Mas. Stef.