Basket show, 400 baby e 90 club

L’impianto di San Marcellino ospiterà oggi dalle ore 10.30 oltre 400 cestisti in rappresentanza di 90 squadre (74 maschili, 16 femminili) under 13 di tutta la regione per l’inaugurazione della nuova stagione dello Junior Nba Championship organizzato dalla National Basketball Association e la Federpallacanestro. Attraverso i draft event i club verranno divisi all’interno di una delle 49 Leghe in cui è composto il campionato. Dopo la fase regionale il prosieguo della stagione prevede la fase playoff dalla quale escono le 16 promosse (8 nel maschile e 8 nel femminile) al final event: atto conclusivo in cui si gioca per la conquista dell’ambito Anello Jr. Nba. In Toscana il via alle gare per le squadre maschili è previsto per il 16 febbraio mentre quelle femminili inizieranno una settimana dopo.

f.m.