Basket. Sport contro la leucemia. Torna Giangio Forever

È lodevole l’iniziativa del Basket Seregno, che organizza la decima edizione del Torneo Giangio Forever, in ricordo di un suo atleta, Gianluca Muscia, venuto a mancare a causa della leucemia. La manifestazione va in scena il 19-20-21 settembre, nelle palestre di Seregno: Don Milani, Manzoni, 8 Marzo. Le squadre sono divise in due gironi che vedono la partecipazione di formazioni di élite in Italia, e due gironi di formazioni che partecipano a campionati provinciali. L’idea ambiziosa è di aprire l’iscrizione anche a squadre straniere, per ora scenderanno in campo nella categoria Under 13 Basket Seregno, Cernusco, Reyer Venezia, Pallacanestro Cantù, Aurora Desio, Social Osa Milano, Blu Orobica Bergamo, Olimpia Milano, Cesate, Sporting Milanino, Argentia, MB501, Malaspina. Si comincia a giocare venerdi e si conclude domenica con la finale. Il momento più sentito è quando verrà assegnato il premio “Io non mollo mai“, che verrà assegnato al giocatore che si è distinto per la sua tenacia sul parquet e la voglia di non arrendersi.

Ant.Gal.