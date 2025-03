Basket, stagione finita per Mentonelli. Tegola per l’Halley

Azioni in ribasso per la Halley Matelica che, dopo il successo sulla Carver Roma e il salto in vetta alla classifica del Play In Gold, ha infilato due "tegole" bruttissime. La prima riguarda gli infortuni di Eliantonio (che dovrebbe recuperare a breve) e del capitano Mentonelli (foto). Per quest’ultimo, fermatosi domenica scorsa a L’Aquila, si tratta della rottura del legamento crociato anteriore con interessamento del collaterale esterno del ginocchio sinistro. Stagione finita e intervento chirurgico inevitabile. "La Vigor – scrive il Club – abbraccia con affetto Simone con l’augurio di rivederlo al più presto in campo". La doppia assenza mercoledì sera si è fatta subito sentire in casa Halley. La squadra di coach Trullo gravata dai falli, aveva una rotazione ridotta e alla distanza è crollata sotto i colpi della Stella Ebk Roma, perdendo imbattibilità nel Play In Gold e vetta. "Nel finale ci siamo disuniti, non abbiamo giocato di squadra – dice Trullo – e questo atteggiamento non mi è piaciuto. Abbiamo fatto un brutto passo indietro".

m. g.