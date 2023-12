Basket Stasera alle 21 si gioca alla Dogali I Legends sfidano la capolista Rosignano Fiorani: "Gara difficile"

Legends nuovamente in campo questa sera (Dogali, ore 21, porte scorrevoli) nell’anticipo della 11ª giornata della “Divisione regionale 1“. Partita molto impegnativa per i gialloviola di coach Antonio Fiorani che ospitano il Rosignano, primo della classe. I livornesi sono a quota 16 punti, con nove partite giocate, otto successi, una sola partita persa e sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Donoratico. Con 719 punti segnati sono l’attacco più forte del girone A, mentre la difesa (615 i punti subiti) non è tra le più granitiche anche se la differenza fa +104. Una squadra da prendere con le molle anche perché spesso le sue partite sono accompagnate da provvedimenti del giudice sportivo.

"E’ la formazione prima in classifica, la squadra più forte del girone, ma noi giocheremo la nostra partita – dice Fiorani che spera nel colpaccio e commenta anche il sofferto successo di Livorno –. È stata una partita brutta, giocata in un campo complicato e difficile, reso scivoloso dalla umidità. Noi siamo andati sotto nella prima parte ma abbiamo recuperato nel terzo tempino. Nella quarta frazione siamo saliti a +6 a -2.40, poi loro sbagliato l’ultimo canestro del sorpasso e abbiamo vinto". In classifica i Legends sono saliti al settimo posto a quota 10 (cinque vittorie e 4 sconfitte, 553 i punti realizzati e 562 quelli subiti differenza -9).

ma.mu.