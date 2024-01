Basket, stasera il derby. L’Halley sfida la Virtus

Una vittoria per cancellare paure e infortuni. È questo l’obiettivo di entrambe le squadre che si affrontano alle 21 di oggi, a Castelraimondo, in uno dei derby più attesi fra le compagini della provincia di Macerata. Di fronte ci sono la capolista Halley Matelica, che cerca di restare in vetta al proprio girone di serie B interregionale, e la Virtus Civitanova, che prova a prendersi la prima vittoria del 2024. Il match arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, soprattutto dal punto di vista fisico, a causa di infortuni e malanni di stagione, che hanno condizionato prestazioni e allenamenti.

In casa Halley il coach Antonio Trullo recupera l’ex dell’incontro Musci, che dopo aver saltato la trasferta di Senigallia per influenza è pronto a riprendere il suo posto nel pitturato, ma non ha a disposizione Mentonelli, che sta smaltendo la forte contusione al gluteo destro rimediata proprio domenica. Inoltre, non è al 100 per cento della condizione il giovane Mazzotti, colpito a sua volta dal virus influenzale, il quale è stato uno dei migliori nelle gare contro Bramante e Senigallia.

Sull’altro fronte, il quintetto di Civitanova è reduce da tre sconfitte di fila, compresa quella interna di domenica contro il fanalino di coda Ancona, peraltro sabato prossimo avversario dei matelicesi. La squadra di coach Marco Schiavi ha fame di punti per allontanare le ultime quattro posizioni: "Veniamo da una sconfitta – dice Schiavi, allenatore dei civitanovesi – e in questo periodo non riusciamo ad allenarci come vorremmo, fra infortuni e influenza. Siamo davvero in difficoltà tecnica e soprattutto fisica. Da una decina di giorni siamo senza Cicconi Massi, un giocatore molto importante, e in quel ruolo siamo veramente ‘corti’. Speriamo di recuperarlo al più presto. Intanto bisogna mettercela tutta perché il campionato è molto tosto, altre squadre si sono rinforzate e bisognerà lottare fino in fondo per evitare i play out".

All’andata la Virtus seppe mettere in difficoltà la Halley Matelica fino all’ultimo minuto. Ad entrambe, quindi, servirà una partita di alto livello per scacciare i fantasmi e tornare ad esultare. Biglietto d’ingresso: intero 8 euro, ridotto 5 (14-17 anni), minori di 13 anni e tesserati dei settori giovanili di Vigor Matelica e Castelraimondo Basket entrano gratis.

La gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook della Halley Matelica con aggiornamenti live sulla stessa e su Instagram.

m. g.