Basket, successo della squadra Under 14. Golfo dei Poeti trionfa al ’Città di Tortona’

Prestazione da applausi per la formazione Under 14 del Basket Golfo dei Poeti che trionfa al torneo ’Citta’ di Tortona’ disputato domenica scorsa nella città piemontese e ben organizzato dal Derthona Basket (società da anni militante nella massima serie) in occasione dell’inaugurazione del magnifico nuovo Palasport, alla quale la società spezzina è stata invitata a partecipare. Nella semifinale i ragazzi di Marco Corsolini hanno battuto i padroni di casa del Derthona Basket con un roboante 71-28. Nella finalissima poi hanno sfoderano un’altra prestazione maiuscola, non concedendo scampo alla formazione valdostana del Bambaboc Val d’Ayas, rifilandole un secco 68-18 con il quale si sono aggiudicati il torneo. La rosa dei giocatori e tutto lo staff della spedizione erano composti da: Adib Khalil, Billi Andrea, Bertucci Jacopo, Butera Gabriele, Cheffey Jago, Fusco Federico, Iacono Riccardo, Isoppo Nicola, Monaldi Gabriel, Nappini Lorenzo Nardi Carles, Parentini Vittorio, Pini Nicolo’, Ridolfi Stefano, Spinosa Matteo e Vulaj Nicolo’. Staff tecnico: coach Marco Corsolini, primo assistente Lorenzo Somma e preparatore atletico Lorenzo Manti. Dirigenti Accompagnatori: Jacopo Butera e Michele Spinosa. La società, nella persona di Raffaele Sacchelli, tiene a ringraziare di cuore lo Spezia Lab Future per la disponibilità e la collaborazione proficua che ha già portato ottimi risultati con l’ammissione delle Under 17 Eccellenza e 19 Gold nei rispettivi campionati, grazie alle vittorie negli spareggi di categoria.

G.S.