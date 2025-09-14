Basket, Super Herons: Montecatini vince la Supercoppa di Serie B, Treviglio va ko

Montecatini, 14 settembre 2025 – La Fabo Herons Montecatini vince la Supercoppa di Serie B battendo in finale per 74-81 la Tav Treviglio Brianza Basket. Ed è grande la gioia sia per i tifosi arrivati a Ravenna che per gli altri rimasti a Montecatini. Un bel successo, frutto di una due giorni di grandi emozioni in terra ravennate. Un match non semplice in cui Treviglio vuole imporre la sua legge, chiudendo in vantaggio il primo quarto. Ma Chinellato e soci restano compatti e reagiscono. Portando a casa il trofeo in un finale davvero appassionante. Si chiude con la festa nel palazzetto ravennate, con la coppa alzata al cielo.

“Quando costruisci qualcosa a un certo punto sboccia – dice coach Barsotti festeggiando il trofeo – Sarà una stagione lunga in cui avremo difficoltà certamente. Abbiamo fatto poche amichevoli, ma è frutto della chiusura tardiva dell’anno scorso. Questa competizione ha acceso la nostra voglia di essere squadra. Abbiamo giocatori che si sono proprio accesi ovviamente la condizione non sia ottimale per tutti”. Il coach si riferisce all’infortunio alla caviglia di Filippo Rossi in particolare. “Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo vinto semifinale e finale – dice il coach – La semifinale è stata di grande qualità. La finale ha avuto meno qualità anche perché abbiamo giocato due partite in due giorni. Abbiamo vinto il trofeo anche di ignoranza, con grandi lotte al rimbalzo”.

Il tabellino

TAV Treviglio Brianza Basket - Fabo Herons Montecatini 74-81 (27-21, 15-22, 13-17, 19-21)

TAV Treviglio Brianza Basket: Marco Restelli 18 (3/3, 4/7), Michele Rubbini 14 (0/6, 3/4), Richard ygor Morina 11 (2/11, 1/5), Simon obinna Anaekwe 11 (2/5, 0/0), Celis Taflaj 8 (1/2, 1/2), Theo Anchisi 6 (2/3, 0/0), Tommaso Rossi 3 (0/1, 1/3), Pietro Agostini 3 (1/5, 0/6), Andrea Ronchi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 39 15 + 24 (Simon obinna Anaekwe 9) - Assist: 13 (Richard ygor Morina 5).

Fabo Herons Montecatini: Lukas Aukstikalnis 19 (1/1, 5/9), Yannick Giombini 18 (6/6, 2/2), Riccardo Chinellato 14 (3/10, 1/2), Giorgio Sgobba 14 (2/2, 2/2), Nicola Natali 5 (1/1, 1/3), Youssouf Kamate 3 (1/1, 0/0), Filippo Rossi 2 (0/6, 0/1), Antonello Ricci 2 (1/3, 0/1), Jose alberto Benites vicente 2 (1/2, 0/0), Daniele Dell'uomo 2 (1/2, 0/1), Nicola Mastrangelo 0 (0/0, 0/0), Matteo Antonelli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Yannick Giombini 9) - Assist: 24 (Filippo Rossi 7).