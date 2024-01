Basket, superospite sul parquet di Santarcangelo. La stella di Datome illumina il PalaSgr

La barba più famosa della pallacanestro italiana al PalaSgr di Santarcangelo. Già, perché domenica 21 Gigi Datome pesterà il parquet del palazzetto clementino per l’evento legato a "Olimpia Milano gioca con te on tour", il giro del club meneghino per i palazzi del paese per promuovere la palla a spicchi nelle fasce più basse d’età. All’evento saranno coinvolti i piccoli Angels ma anche i pari età di altre otto società della provincia. Si comincia alle 10 con giochi in campo per i piccoli atleti intervenuti, mentre sulle tribune via a quiz per genitori e accompagnatori presenti. Tanto divertimento e giochi nel più puro spirito del minibasket. Poi, con entrata a effetto prevista per le 10.40, ecco Gigi Datome che giocherà assieme ai bambini in campo. Finale con sessione di foto e autografi, con il campione sardo a prestarsi a disposizione di tutti i presenti. A mezzogiorno il rompete le righe. Per Gigi Datome un tour da testimonial Olimpia Milano che entra diretto nel cuore della Romagna. Proprio come in Romagna, ma a Ravenna, diede il suo addio alle competizioni in Italia (poi giocò il Mondiale con la maglia azzurra).