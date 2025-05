Basket: tensione tra Reggio e Trapani, gara 3 decisiva al PalaBigi

"Priftis ha detto che nel secondo tempo sono stati competitivi fino a quando il basket non è diventato wrestling? Io allora ho visto un’altra partita…".

I quarti di finale tra Reggio e Trapani si giocano anche in sala stampa. E così coach Repesa ha risposto ‘per le rime’ al tecnico biancorosso che al termine di gara 2 – dopo aver riconosciuto i meriti agli avversari – aveva sottolineato con fare provocatorio e un po’ polemico le scelte del metro arbitrale. Priftis, testualmente, aveva così commentato: "Complimenti a Trapani perché ha vinto in maniera chiara e netta, facendo una buona partita. A mio avviso fino a quando si è giocato a pallacanestro siamo stati competitivi, quando il match si è trasformato in un mix di basket e wrestling abbiamo avuto parecchi problemi perché non siamo riusciti a rispondere. Qualcuno la può chiamare fisicità, io la chiamo wrestling. Comunque sia ormai è il passato, avremmo dovuto giocare anche noi così, non lo abbiamo fatto e abbiamo perso".

Ed ecco che le premesse per una gara 3 rovente (domani alle 20 al PalaBigi) sono già apparecchiate. La frustrazione di Priftis è comprensibile, perché nei primi 80 minuti della serie i suoi ragazzi sono stati quasi sempre competitivi, ma la protesta sul metro arbitrale sembra eccessiva. Trapani la partita l’ha vinta soprattutto in attacco, mettendo a nudo quelli che sono i limiti di Reggio che – per esempio – ha pochissima fisicità e atletismo nel ruolo di ala. In questo modo i vari Yeboah, Eboua e lo stesso Alibegovic stanno facendo pagare dazio alla retroguardia biancorossa che avrebbe bisogno di un Grant più coinvolto e di un Cheatham più tonico a rimbalzo. Nel complesso, Trapani sta semplicemente legittimando la propria superiorità, ma la Unahotels sta comunque combattendo a testa altissima un duello che la vede sfavorita. "Nel secondo tempo ci sono mancate un po’ le energie – ammette Barford – loro sono una squadra molto fisica, ma i playoff sono così. Noi dobbiamo continuare a lottare al di là di quello che è il metro arbitrale". La guardia della Unahotels andrebbe presa come esempio di caparbietà e perseveranza perché nelle prime due partite è stato senza dubbio il più costante e avrebbe meritato di giocare anche di più rispetto ai 25 minuti che gli sono stati concessi in gara 2. Serve invece un cambio di rotta deciso da parte di Faried e soprattutto di Winston che, da leader tecnico della Unahotels, sta facendo davvero troppo poco per trascinare i suoi.