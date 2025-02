Basket, torna al successo il GMV con Versilia, in Divisione Regionale 2

Pisa, 9 febbraio 2025 – Torna a vincere il GMV, dopo un digiuno di due turni, nella quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Opposti in casa al Versilia Basket 2002, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno impiegato metà gara per entrare in partita, per poi allungare decisamente nella ripresa, in cui la differenza di valore tra le due compagini è definitivamente emersa. I biancoverdi mantengono così inalterato il distacco di due punti dalla capolista Valdera, nella volata conclusiva della regular season, per la conquista dei primi quattro posti destinati ai play-off.

LA CRONACA – Partenza in salita per il quintetto di Piazza e Meschinelli, con Versilia, disposta fin dall’inizio a zona, che sorprende i padroni di casa e si porta al comando dopo tre minuti di gioco (2-7). Il GMV però non ci sta e, sospinto dal pubblico amico, recupera ben presto lo svantaggio per poi avere un nuovo black out e finire sotto il primo quarto per 15-20. Nel secondo, Bellavia e compagni partono forte e cercano di accorciare il gap, fino ad arrivare ad un canestro di distanza da Versilia, con il punteggio fermo sul 27-29 per 4 minuti, e l’intervallo lungo che si chiude sul 30-33. Al rientro, i biancoverdi cambiano decisamente passo, entrano in campo fiduciosi e determinati, cominciano a difendere come si deve (sono solo 21 i punti segnati dagli avversari nella seconda metà del match), creano delle buone azioni offensive, ben finalizzate, con il terzo parziale che ci chiude con un significativo vantaggio per i pisani (51-43). Nell'ultimo quarto l’atteggiamento non cambia, Badalassi e soci procedono con buone soluzioni ed efficaci tiri, portando a casa due punti tanto previsti quanto importanti, in assoluta sicurezza, come attesta il punteggio conclusivo di 73-54.

I VALORI – La squadra biancoverde non ha ancora ritrovato la continuità dei periodi migliori, ma ha comunque dimostrato gioco e carattere nei momenti topici, andando a segno con otto giocatori, tre dei quali in doppia cifra. Tra tutti fanno spicco i 28 punti di Bellavia, che, quando è in giornata, rappresenta un autentico lusso per la categoria.

GMV-Basket Versilia 2002 73-54

Progressivo: 15-20, 30-33, 51-43

GMV: Badalassi 11, Bellavia 28, Botto 5, Franceschi 13, Mendoza 8, Davini 1, Balestrieri 5, Pandolfi 2, Woszczyk, Ferretti, Gorini, Leoncini. All.: Piazza.