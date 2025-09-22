Basket, tra poco al via il giovane Dream Basket Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 21 settembre – A poche settimane dall’avvio del campionato di Divisione Regionale 2, il Dream Basket Pisa si affaccia per la prima volta alla ribalta della pallacanestro senior, pur con una squadra giovanissima, che vede in 23 anni l’età del giocatore più “anziano”. Il quintetto del presidente Matteo Gorini esordirà sabato 11 ottobre a Follonica, in un girone comprendente anche le altre pisane GMV e IES Sport.

LA SQUADRA – Reduce da un campionato di divisione regionale 3 con un finale in crescendo, il Dream è stato comunque ammesso al campionato superiore, con un progetto ambizioso a lungo termine, che parte dai giovanissimi, in particolare l’under 19 della scorsa stagione, che ha finanziato la prima squadra con ben sette atleti ed il coach, Marco Paganucci, giovane tecnico, con esperienze a Cascina, Pontedera e Piombino, coadiuvato da Matteo De Luca. Il sodalizio gialloblù ha però arricchito il roster con giocatori di categoria, ancorchè molto giovani, come Cosimo Cosci ed Enrico Redini, lo scorso anno in C rispettivamente al Cus Pisa e a Pontedera, Lorenzo Caldarelli, Federico Daidone e Lorenzo Padeletti, già in divisione regionale 2 con il Cus Pisa, Aldo Bini, Lorenzo Ferretti e Angelo Spagnoli, sempre in DR2 sponda GMV.

PARLA IL PRESIDENTE - “Il gruppo è molto giovane e rinnovato -dichiara Matteo Gorini- per cui non metteremo troppa pressione a coach e giocatori nel raggiungimento del principale obiettivo stagionale, che è senz’altro la salvezza, possibilmente senza passare dalla lotteria dei play-out. Strada facendo, se le condizioni lo permetteranno, potremo fare una riflessione anche sui play-off, che interesseranno le prime otto squadre classificate al termine della regular season, mentre la nona e la decima saranno salve e le ultime quattro accederanno ai play-out. Il girone è molto impegnativo, con compagini come Volterra, Fortezza Livorno e Ponsacco che sembrano essersi molto rafforzate”.

IL ROSTER – Tommaso Baldaccini, Lorenzo Padeletti, Aldo Bini, Francesco Galoppini, Federico Daidone, Lorenzo Ferretti, Angelo Spagnoli, Lorenzo Caldarelli, Cosimo Cosci, Carlo Copponi, Enrico Redini, Milo Bizzarri, Michele Argamante, Riccardo De Pasquale.