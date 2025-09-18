Basket. Tre arbitri promossi a dirigere in DR1
Soddisfazione per i giovani Dorelli, Costetti e Diana. Bertolini a capo dei fischietti della provincia
La nuova stagione sportiva è alle porte e mentre i giocatori iniziano la preparazione atletica e gli allenatori studiano gli schemi da insegnare, il Gap (Gruppo Arbitri Pallacanestro) di Reggio Emilia sta cercando nuovi ragazzi da formare sul parquet.
Il corso per diventare arbitri è aperto e gratuito per tutti i ragazzi e ragazze di età dai tredici anni in su e prevede alcuni incontri ancora da calendarizzare fra novembre e dicembre.
Le modalità di iscrizione verranno pubblicate a breve sulle pagine social Facebook e Instagram del gruppo arbitri di Reggio Emilia. È comunque già possibile chiedere informazioni al numero telefonico 345-9848235 (Nicola).
Nel frattempo, sono arrivate alcune novità per i fischietti reggiani: tre giovani ragazzi sono stati promossi a dirigere le gare di Divisione Regionale 1 grazie alla dedizione dimostrata e, soprattutto, la grande passione per questo ruolo.
I tre neopromossi sono: Daniele Dorelli, Leo Costetti e Cipriano Diana.
Infine, cambio al vertice per il gruppo arbitri: il dimissionario Giovanni Femminella passa il testimone di delegato Comitato Italiano Arbitri del Gruppo provinciale di Reggio Emilia al giovane Matteo Bertolini (nella foto).
Cesare Corbelli
