Basket. Tre arbitri promossi a dirigere in DR1

La nuova stagione sportiva è alle porte e mentre i giocatori iniziano la preparazione atletica e gli allenatori studiano gli schemi da insegnare, il Gap (Gruppo Arbitri Pallacanestro) di Reggio Emilia sta cercando nuovi ragazzi da formare sul parquet.

Il corso per diventare arbitri è aperto e gratuito per tutti i ragazzi e ragazze di età dai tredici anni in su e prevede alcuni incontri ancora da calendarizzare fra novembre e dicembre.

Le modalità di iscrizione verranno pubblicate a breve sulle pagine social Facebook e Instagram del gruppo arbitri di Reggio Emilia. È comunque già possibile chiedere informazioni al numero telefonico 345-9848235 (Nicola).

Nel frattempo, sono arrivate alcune novità per i fischietti reggiani: tre giovani ragazzi sono stati promossi a dirigere le gare di Divisione Regionale 1 grazie alla dedizione dimostrata e, soprattutto, la grande passione per questo ruolo.

I tre neopromossi sono: Daniele Dorelli, Leo Costetti e Cipriano Diana.

Infine, cambio al vertice per il gruppo arbitri: il dimissionario Giovanni Femminella passa il testimone di delegato Comitato Italiano Arbitri del Gruppo provinciale di Reggio Emilia al giovane Matteo Bertolini (nella foto).

Cesare Corbelli