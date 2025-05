Basket Uisp, finalissima al Palasprint. Sarzana e Canaletto si giocano il titolo

In programma stasera alle 21 al Palasprint di Spezia la finale per il titolo provinciale Uisp Amatori di pallacanestro fra Sarzana Basket (nella foto) e il Canaletto, rispettivamente prima e seconda in campionato. La vincente giocherà le finali regionali. Questa la ’rosa’ del Sarzana guidato da coach Mirco Lamberti: Baio Alessandro, Cecconi Christian, Colombo Antonio, Falchetta Riccardo, Fiaschi Gabriele, Germelli Fabio, Grassi Alessio, Menconi Davide, Monticini Nicola, Nicoli Lorenzo, Poggi Andrea, Profeti Davide, Ricci Riccardo, Romoli Giacomo, Simonelli Tommaso, Stefanini Francesco, Tongiani Alessandro e Tono Simone. Dirigenti Raffaele Barcellone, Mirella Santangelo, Marco Borgioli ed Alessandro Buti, presidente Mauro Simonelli. Il Canaletto sotto la guida di trainer Davide Gioan risponde con Barile Niccolò, Tapia Abreu, Killian Alexis, Converso Mario, Santucci Nicholas, Terrinoni Andrea, Cima Filippo, Dell’Aquila Michele, Mena Acosta Leudis, Oddone Nicolò, Boerio Stefano, Petani Gian Marco, Reyes Mendez Tayron, Cecchinelli Dimitri, De Ferrari Filippo, Castigliego Gianluca.