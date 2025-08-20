Basket, ultima settimana di ferie per il nuovo CUS Pisa di Stefano Dari

Pisa, 20 agosto – Ultima settimana di ferie per gli atleti del CUS Pisa Basket, in attesa di iniziare la preparazione, sotto la guida del neo coach Stefano Dari, in vista del prossimo campionato di divisione regionale 1, che gli universitari affrontano per tornare nuovamente protagonisti, dopo una stagione con molte ombre.

IL CAMPIONATO – La compagine del presidente Enrico Russo, coadiuvato dal team manager Andrea Giannelli, con Cosmocare come sponsor principale, affronta un torneo a 32 squadre toscane, suddivise in due gironi, in un campionato sempre molto orientato ai giovani, che vedrà a referto al massimo 3 giocatori nati nel 1992 o precedenti, e l’obbligo di schierare, come undicesimo e dodicesimo, ragazzi del 2007 e 2006 o seguenti. Il CUS è inserito nel primo raggruppamento, con Libertas Lucca, Shoemakers Monsummano, Centro Minibk Carrara (ospite al PalaCUS nella prima giornata, il 5 ottobre), Castelfranco Frogs, Basket Carrara Legends, Lucca Sky Walkers, Gea Grosseto, Invictus Livorno, Juve Pontedera, Valdicornia, Audace Pescia, Calcinaia, Donoratico, Vela Viareggio e Polisportiva Nicola Chimenti Livorno.

LE CONFERME – Il quintetto di Dari riparte dalle conferme di capitan Luca Siena, a lungo assente lo scorso anno, di Jacopo Giannelli, Ludovico Quarta e Daniel Spagnolli, già protagonisti di brillanti promozioni e salvezze, a cui si aggiungono i giovani Andrea Colombini, che avrà probabilmente un maggior impiego, e Alessandro Apolloni. Completa il quadro l’esperto play Francesco Burgalassi, che, al suo secondo campionato a Pisa, si è già ricavato un ruolo importante nel gruppo.

LE NOVITA’– Due i nuovi arrivi di esperienza, in grado di fare la differenza in categoria, in primis il rientro di Francesco Fiorindi, protagonista della rinascita cussina, che aveva tolto la maglia gialloblù nella scorsa stagione, per rivestire il ruolo di direttore sportivo: una garanzia in regia, nella lettura dei match e nella gestione dello spogliatoio. Sotto i tabelloni, in una zona critica, vista l’indisponibilità fino a primavera di Carpitelli, arriva a Pisa, dopo un corteggiamento di anni, Luca Malfatti, centro di oltre due metri, con frequentazioni in serie B, C gold e C. Oltre ai senior, grazie all’università, il CUS può contare su tre nuove matricole di grande valore prospettico, Giovanni Spagli, esterno funambolico già affacciatosi in B a Piombino, l’ala Filippo Ricci, pure piombinese, sponda San Vincenzo, nel cui roster è stato promosso in B, ed il pratese Filippo Rosati, molto versatile sia in attacco sia in difesa, con minutaggio nei Dragons Prato, in C.