Basket, un CUS Pisa inguardabile cede sul campo di Versilia in gara-1 dei play-out di DR2

Pisa, 28 aprile – Se il buongiorno si vede dal mattino, l’avventura della squadra del CUS Pisa Cosmocare non promette niente di buono, nei play-out del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul campo del Basket 2002 Versilia, in gara uno del primo turno, gli uomini di Zeno Bizzarri di fatto non sono mai entrati in partita, segnando solo 31 punti in tutto il match e subendone ben 71. Di fronte ad una squadra non di campioni ma di persone volenterose, i gialloblù sono apparsi privi di carattere e di incisività, forse già rassegnati a giocarsi le residue chance di salvezza nel turno successivo, in cui probabilmente incontreranno Piombino. Adesso i riflettori sono puntati in gara due, sabato alle 18 al PalaCus, in cui Caldarelli e compagni sono attesi da una reazione di orgoglio, che li porti almeno allo spareggio, nuovamente sul campo del Versilia.

LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari scendere sul parquet con Daidone, Gallucci, Donati, Caldarelli e Carrozzo, opposti ai padroni di casa Olivi, Tellini, Bertuccelli, Capolei e Raffaelli. Il match non decolla, forse per l’importanza della posta in palio, ma Versilia, con 6 punti a testa di Tellini e Raffaelli, opera già un break dopo il primo quarto (13-5), su un CUS Pisa capace di segnare solo 1 punto con Caldarelli e 4 con Padeletti. L’incapacità offensiva universitaria prosegue anche nel secondo periodo, con i padroni di casa che con Rocchi e Olivi scavano un solco difficilmente colmabile già al riposo (32-15). Il match si chiude definitivamente nel terzo parziale, con Versilia che tira bene da tre, i ragazzi di Bizzarri che difendono poco e continuano a segnare con il contagocce. Nel finale c’è spazio solo per i titoli di coda, con i locali, tutti a segno, che doppiano gli inguardabili pisani (71-31): tra le due compagini la differenza sui numeri che più balza agli occhi sono le 8 triple messe a segno da Versilia (5 da Olivi), mentre il CUS non ne ha segnata alcuna.

Basket 2002 Versilia-CUS Pisa Cosmocare 71-31

Parziali: 13-5, 19-10, 22-8, 17-8

Versilia: Viviani J. 3, Rocchi 11, Di Bella 7, Menichini 5, Imborgia 5, Olivi 15, Viviani G. 5, Tellini 8, Bertuccelli 4, Capolei 2, Raffaelli 6. All.: Diaco.

CUS Pisa Cosmocare: Daidone 2, Gallucci, Donati 2, Berni 2, Caldarelli 5, Padeletti 7, Papa 2, Vidal, Benfratello, Carrozzo 2, Coppi, Galello 9. All.: Bizzarri.