BASKET, Un vivaio con numerosi baby cestisti. Audax, una squadra Senior e cinque regionali. Alibani: "Parteciperemo anche un torneo Csi»

Una squadra Senior, cinque giovanili nei campionati regionali, il minibasket. Sarà questa la nuova stagione della Pallacanestro Audax che si riaffaccia ai campionati senior dopo lo scorso anno sabatico in cui ha svolto solo attività giovanile. Oltre che nella Divisione regionale 3 (coach Paolo Gallerini), l’Audax allestirà una Under 19 (affidata a Paolo Gallerini), una Under 17 (allenatore Raffaele Barcellone), un’altra Under 17 per il campionato Csi (affidata ad Andrea Zanetti), una Under 15 (allenatore Andrea Zanetti), una squadra Esordienti (affidata a Barcellone) e il minibasket gestito da Barcellone. Per quest’ultimo riservato ai più piccoli, l’attività si svolgerà al palazzetto di Avenza nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle 16,30 alle 18,30.

"In palestra abbiamo tanti ragazzi e non vogliamo lasciare indietro nessuno, per questo con una squadra Under 17, parteciperemo anche al campionato Csi" dice il ds Massimo Alibani che per la prima squadra della Divisione regionale 3 conferma i quattro giocatori annunciati (l’ala-pivot Lorenzo Melegari, il play-guardia Andrea Poggi, il pivot Daniel Peselli, l’ala Alessandro Alibani) ma non esclude nuovi arrivi dopo che saranno iniziati i campionati maggiori e già ci saranno alcuni giocatori che vorranno cambiare canotta.

ma.mu.