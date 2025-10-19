Basket, Unahotels Varese 103-79: Reggio domina con merito un’avversaria inconsistente

Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Pur priva di Severini, fermato nell’imminenza del match da una forte sindrome influenzale, l’Una Hotels dispone con relativa facilità di una OpenJobmetis già non trascendentale a livello di tasso tecnico e che, per di più, gioca pure piuttosto male, con un playmaker, Moody, al momento impresentabile, e gli altri stranieri, con l’eccezione di Nkamhoua, poco incisivi. Reggio comunque merita il successo anche per le più che discrete cose che mette in mostra; magari a sprazzi, ma di qualità. Specie in termini di intensità difensiva e circolazione di palla.

In casa biancorossa prevale ancora la tendenza a prendersi troppe pause a livello di concentrazione. Ma nell’occasione la squadra di Priftis compensa abbondantemente perché riesce a piazzare gli affondi giusti al momento giusto. Particolare nota lieta di serata l'esordio in serie A del 17enne Pablo Abreu, condito dai suoi primi punti, e in questa stagione del giovane prospetto Deme.

Reggio parte bene, con un 3/3 dalla lunga che frutta il primo abbrivio dopo appena 3’: 12-3. Varese però esce dal provvidenziale time-out chiamato da coach Kastritis, col giusto piglio, piazzando un contro break di analogo score e impattando al 6’. La fiammata lombarda si esaurisce però in breve perché in fase offensiva getta via ingenui palloni, che l’UNA Hotels punisce riportandosi decisamente avanti per poi chiudere i primi 10’ avanti di sei lunghezze. Il secondo periodo lo approccia meglio l’OpenJobMetis, con un immediato 7-0 che le consente di mettere la freccia (28-29) e costringe Priftis a rifugiarsi in time-out.

Dalla pausa stavolta esce meglio Reggio, che alzando l’intensità difensiva e trovando letture più precise in attacco, rimette in carreggiata il suo match e riprova l’allungo, sull’asse Echenique-Woldetensae. All’intervallo lungo si perviene infatti con i biancorossi in vantaggio a doppia cifra: 56-44.

Al ritorno sul parquet la Pallacanestro Reggiana dovrebbe cercare di dare il colpo del ko agli avversari, ma è troppo leziosa e così Varese riesce, pur non facendo nulla di trascendentale, a restare attaccata al match. Peraltro bastano poi alcuni minuti di adeguata concentrazione per consentire alla truppa di Priftis di riprendersi il bottino e arrivare ai dieci minuti conclusivi sul +14.

Il subitaneo 9-2 con cui l’Una Hotels apre il periodo mette il definitivo punto esclamativo alla contesa. Gli emiliani volano infatti sul +21 mentre, dal canto loro, Alviti e compagni paiono davvero alle corde. La loro reazione infatti è sterile e i biancorossi possono condurre agevolmente in porto il successo.

Il tabellino

UNA HOTELS: Barford 19, Woldetensae 13, Mainini, Caupain 10, Williams 9, Smith 7, Uglietti 8, Deme 5, Echenique 14, Vitali 5, Abreu 2, Cheatham . All.: Priftis

OPENJOBMETIS: Alviti 8, Moore 13, Villa, Assui 5, Nkamhoua 19, Librizzi 19, Renfro 4, Ladurner, Moody 1, Freeman 10. All.: Kastritis

Arbitri: Guido Giovannetti, Denny Borgioni, Francesco Cassina

Parziali: 28-22, 56-44, 76-62,

Note: spettatori:3516 , tiri da 3: Unahotels 10/23, OpenJobmetis 11/31; tiri liberi: Reggio Emilia 25/27, Varese 8/12. Rimbalzi: 39-31.