Basket, Unahotels Varese 103-79: Reggio domina con merito un’avversaria inconsistente

Partita totale di Caupain, Barford fa le giocate più spettacolari. Esordio con piglio del 17enne Abreu

di GABRIELE GALLO
19 ottobre 2025
Unahotels Reggio Emilia vittoriosa contro Openjobmetis Varese. LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 3^ giornata (Foto Travaglioli / Ciamillo-Castoria)

Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Pur priva di Severini, fermato nell’imminenza del match da una forte sindrome influenzale, l’Una Hotels dispone con relativa facilità di una OpenJobmetis già non trascendentale a livello di tasso tecnico e che, per di più, gioca pure piuttosto male, con un playmaker, Moody, al momento impresentabile, e gli altri stranieri, con l’eccezione di Nkamhoua, poco incisivi. Reggio comunque merita il successo anche per le più che discrete cose che mette in mostra; magari a sprazzi, ma di qualità. Specie in termini di intensità difensiva e circolazione di palla.

In casa biancorossa prevale ancora la tendenza a prendersi troppe pause a livello di concentrazione. Ma nell’occasione la squadra di Priftis compensa abbondantemente perché riesce a piazzare gli affondi giusti al momento giusto. Particolare nota lieta di serata l'esordio in serie A del 17enne Pablo Abreu, condito dai suoi primi punti, e in questa stagione del giovane prospetto Deme. 

Reggio parte bene, con un 3/3 dalla lunga che frutta il primo abbrivio dopo appena 3’: 12-3. Varese però esce dal provvidenziale time-out chiamato da coach Kastritis, col giusto piglio, piazzando un contro break di analogo score e impattando al 6’. La fiammata lombarda si esaurisce però in breve perché in fase offensiva getta via ingenui palloni, che l’UNA Hotels punisce riportandosi decisamente avanti per poi chiudere i primi 10’ avanti di sei lunghezze. Il secondo periodo lo approccia meglio l’OpenJobMetis, con un immediato 7-0 che le consente di mettere la freccia (28-29) e costringe Priftis a rifugiarsi in time-out.

Dalla pausa stavolta esce meglio Reggio, che alzando l’intensità difensiva e trovando letture più precise in attacco, rimette in carreggiata il suo match e riprova l’allungo, sull’asse Echenique-Woldetensae. All’intervallo lungo si perviene infatti con i biancorossi in vantaggio a doppia cifra: 56-44.

Al ritorno sul parquet la Pallacanestro Reggiana dovrebbe cercare di dare il colpo del ko agli avversari, ma è troppo leziosa e così Varese riesce, pur non facendo nulla di trascendentale, a restare attaccata al match. Peraltro bastano poi alcuni minuti di adeguata concentrazione per consentire alla truppa di Priftis di riprendersi il bottino e arrivare ai dieci minuti conclusivi sul +14.

Il subitaneo 9-2 con cui l’Una Hotels apre il periodo mette il definitivo punto esclamativo alla contesa. Gli emiliani volano infatti sul +21 mentre, dal canto loro, Alviti e compagni paiono davvero alle corde. La loro reazione infatti è sterile e i biancorossi possono condurre agevolmente in porto il successo.

Il tabellino

UNA HOTELS: Barford 19, Woldetensae 13, Mainini, Caupain 10, Williams 9, Smith 7, Uglietti 8, Deme 5, Echenique 14, Vitali 5, Abreu 2, Cheatham . All.: Priftis

OPENJOBMETIS: Alviti 8, Moore 13, Villa, Assui 5, Nkamhoua 19, Librizzi 19, Renfro 4, Ladurner, Moody 1, Freeman 10. All.: Kastritis

Arbitri: Guido Giovannetti, Denny Borgioni, Francesco Cassina

Parziali: 28-22, 56-44, 76-62,

Note: spettatori:3516 , tiri da 3: Unahotels 10/23, OpenJobmetis 11/31; tiri liberi: Reggio Emilia 25/27, Varese 8/12. Rimbalzi: 39-31.

