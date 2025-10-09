Basket Under 14 maschile. La Golfo dei Poeti dà spettacolo. Trionfo nel quadrandolare al Dlf

Un’altra importante affermazione per il Basket Golfo dei Poeti categoria Under 14. Dopo la splendida vittoria al torneo di Tortona, i ragazzi si impongono anche nel torneo quadrangolare ’Dlf’, disputato domenica 5 ottobre al PalaPapini di Fossitermi e organizzato dalla società di casa. In semifinale, i ragazzi allenati da coach Marco Corsolini hanno superato nettamente i padroni di casa del Dlf con il punteggio di 122-42. Nell’altra semifinale, la Fulgor Fidenza ha avuto la meglio sulla Valtarese Basket per 108-42, guadagnandosi così l’accesso alla finale. La finale per il terzo posto ha visto il Dlf riscattarsi con una buona prestazione, superando la Valtarese per 77-48 e conquistando la terza piazza. Nella finalissima il Basket Golfo dei Poeti ha dato spettacolo, sfoderando un’altra prova scintillante: i liguri non hanno lasciato scampo alla Fulgor Fidenza (società di rango e ben strutturata avendo tra l’altro la 1ª squadra militante nel campionato di Serie B Nazionale) imponendosi con un perentorio 102-60 e alzando così al cielo anche questo trofeo. Un successo che rappresenta un ottimo viatico per la stagione ormai alle porte, che vedrà la squadra impegnata nel campionato Under 14 Gold Toscana.

Le premesse per fare bene e continuare a crescere ci sono tutte. La società, nella persona di Raffaele Sacchelli, desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Basket Dlf La Spezia e a Davide De Martino per il gradito invito e la calorosa ospitalità. Questo il gruppo dei ragazzi Under 14 della Basket Golfo dei Poeti: Khalil Adib, Tommaso Aste, Andrea Billi, Jacopo Bertucci, Gabriele Butera, Jago Cheffey, Federico Fusco, Riccardo Iacono, Nicola Isoppo, Gabriel Monaldi, Lorenzo Nappini, Carles Nardi, Vittorio Parentini, Nicolò Pini, Stefano Ridolfi, Matteo Spinosa e Nicolò Vulaj.

