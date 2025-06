Basket - Under 15 femminile regionale. Bieffe Porcari medaglia di bronzo. Terzo posto alle "final four»

Medaglia di bronzo. E’ quella ottenuta dal Bieffe Porcari alle "final four" regionali Under 15. Gialloblu in versione dottor Jeckill e mister Hyde. Sì, perché, in semifinale, contro il team blasonato del Costone Siena (primo nell’altro girone) la formazione lucchese è stata sconfitta per 73-61. Poi, però, dominio contro Fucecchio, nella finalina per il terzo posto. Ma andiamo con ordine.

Nel match contro Siena, in un avvio equilibrato, seppur sotto tono rispetto al solito, Porcari, dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, va all’intervallo sotto di cinque punti. Al rientro dagli spogliatoi, il Bieffe parte bene, recuperando molti palloni che, però, non vengono finalizzati e Siena scappa nel punteggio, toccando anche le venti lunghezze. Poi reazione delle ragazze allenate da coach Salvioni, ma senza ricucire il gap.

Altra storia nella finale per il terzo posto. Bieffe Porcari parte forte, chiarendo subito la voglia che ha di portare a casa questo terzo posto contro Fucecchio, sconfitta da Spezia nella semifinale. Finalmente un gioco di squadra corale, al quale ci aveva abituato e una difesa attentissima, permettono alle gialloblu di scappare nel punteggio, piazzando un break di 31-13 nel secondo quarto. Vantaggio gestito, poi, nei restanti quarti, fino alla meritata vittoria finale, con un punteggio che dice tutto: 93-39.

Queste le ragazze protagoniste dell’ avventura: Melissa e Maria Riccardo, Ninci, Riva, Mazzaccheri, Cogilli, Gueye, Del Guerra, Paolinelli, Prestigiovanni, Mbonu, Andreotti. Coach: Francesca Salvioni.

Senza dubbio una bella esperienza. Nel frattempo, grande soddisfazione per il Bieffe Porcari, con la convocazione di Melissa Del Guerra alla prima edizione della "Riser Youth Cup", torneo femminile Under 13, organizzato dal Comitato Emilia-Romagna della "Fip", che si svolgerà a Savignano sul Panaro, provincia di Modena, fino al 20 giugno, durante il campionato europeo di basket femminile in programma a Bologna e che, oltre alla Toscana, vedrà protagoniste le selezioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Massimo Stefanini