BASKET under 15, nel roster altri tre biancorossi: giudici, zangrandi e ogie. Mambriani trascina l’Emilia Romagna alla vittoria del Trofeo Madonna del Ponte

Federico Mambriani trascina l’Emilia Romagna alla vittoria nella terza edizione del Trofeo "Madonna del Ponte-Memorial Nesti", manifestazione riservata alle selezioni regionali maschili Under 15, che è andata in scena nel week end sull’Appennino Bolognese. ala classe 2011 della Pallacanestro Reggiana, infatti, è stato il secondo miglior marcatore nella finale vinta dalla selezione di coach Mondini contro la Lombardia, con 20 punti di cui 9 segnati nel solo primo quarto.

L’Emilia Romagna, infatti, parte benissimo e all’intervallo lungo conduce di 20 lunghezze, ma gli avversari non mollano e riescono a tornare a -2 a 5’ dalla sirena conclusiva. Mambriani, a quel punto, prende per mano i compagni insieme ai virtussini Govoni (25 punti) e Baldaccini (18), quest’ultimo autore del 3/3 dalla lunetta e della tripla che spegne le speranze altrui, viatico al 99-92 finale.

Nel roster della selezione regionale a disposizione di coach Mondini, che replica così il successo ottenuto a gennaio al "Memorial Fabbri", c’erano anche altri 3 biancorossi: Tommaso Giudici, autore di 4 punti nel match conclusivo, oltre a Matteo Zangrandi e Praise Ogie.

d.r.