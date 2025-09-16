Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. BASKET under 15, nel roster altri tre biancorossi: giudici, zangrandi e ogie. Mambriani trascina l’Emilia Romagna alla vittoria del Trofeo Madonna del Ponte

BASKET under 15, nel roster altri tre biancorossi: giudici, zangrandi e ogie. Mambriani trascina l’Emilia Romagna alla vittoria del Trofeo Madonna del Ponte

Federico Mambriani trascina l’Emilia Romagna alla vittoria nella terza edizione del Trofeo "Madonna del Ponte-Memorial Nesti", manifestazione riservata alle selezioni...

di DAMIANO REVERBERI
16 settembre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

Federico Mambriani trascina l’Emilia Romagna alla vittoria nella terza edizione del Trofeo "Madonna del Ponte-Memorial Nesti", manifestazione riservata alle selezioni regionali maschili Under 15, che è andata in scena nel week end sull’Appennino Bolognese. ala classe 2011 della Pallacanestro Reggiana, infatti, è stato il secondo miglior marcatore nella finale vinta dalla selezione di coach Mondini contro la Lombardia, con 20 punti di cui 9 segnati nel solo primo quarto.

L’Emilia Romagna, infatti, parte benissimo e all’intervallo lungo conduce di 20 lunghezze, ma gli avversari non mollano e riescono a tornare a -2 a 5’ dalla sirena conclusiva. Mambriani, a quel punto, prende per mano i compagni insieme ai virtussini Govoni (25 punti) e Baldaccini (18), quest’ultimo autore del 3/3 dalla lunetta e della tripla che spegne le speranze altrui, viatico al 99-92 finale.

Nel roster della selezione regionale a disposizione di coach Mondini, che replica così il successo ottenuto a gennaio al "Memorial Fabbri", c’erano anche altri 3 biancorossi: Tommaso Giudici, autore di 4 punti nel match conclusivo, oltre a Matteo Zangrandi e Praise Ogie.

d.r.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su