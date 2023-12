Basket Under 16. Il senese Andrea Bresciani in nazionale. E’ tra i dodici al Torneo Iscar di Spagna

Andrea Bresciani (nella foto), senese classe 2008, è tra i dodici convocati nella nazionale Under 16 di basket dal commissario tecnico Alberto Buffo per il tradizionale Torneo di Iscar in Spagna. Gli azzurrini hanno giocato contro la locale selezione castigliana mentre ieri sera erano impegnati contro i forti pari età della Grecia. Bresciani, come detto, è un senese purosangue, contradaiolo del Nicchio e interessantissimo prospetto giovanile del basket italiano cresciuto e formato nella Virtus Siena. La scorsa estate, dopo essere già stato vicino a lasciare Siena per altri lidi un anno prima, è passato al Derthona Basket, società piemontese della provincia di Alessandria ormai da alcune stagioni in A1 e decisa a proseguire l’ottimo lavoro anche a livello di settore giovanile. La società di Tortona l’estate scorsa ha raggiunto l’accordo con la Stosa Virtus per acquisire il giovane atleta, uno dei migliori 2008 italiani, bruciando la concorrenza di club importanti e di grandissima tradizione come Cantù o Treviso solo per citarne alcuni. Andrea Bresciani, che di ruolo fa l’ala, ha iniziato a muovere i primi passi in Via Vivaldi partendo dal minibasket, passando poi per la floridissima ‘cantera’ virtussina e raggiungendo ottimi risultati sia a livello personale, risultando il miglior giocatore in una serie di manifestazioni a carattere nazionale, che di squadra. Già nella passata stagione, da colonna portante della Under15 della stessa Virtus, aveva raccolto due convocazioni con la selezione azzurra, traguardo di non poco conto visto che, all’epoca, erano anni che non capitava ad un cestista senese. Andrea è nipote di Angiolino Bresciani, storico economo del Nicchio ed economo anche del Magistrato delle Contrade. g.d.l.